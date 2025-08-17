الأحد 2025-08-17 07:05 م
 

الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

جانب من الإنزالات
 
الأحد، 17-08-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا و جمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا ومملكة هولندا ومملكة الدنمارك وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (106) أطنان من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (156) إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (353) إنزالا، ليبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جوا من قبل سلاح الجو الملكي الأردني نحو (772) طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
