الخميس 2025-08-14 07:33 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

ل
جانب من الإنزالات
 
الخميس، 14-08-2025 06:34 م

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي- اليوم الخميس، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حيث تم إسقاط نحو (74) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

اضافة اعلان


وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (154) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (337) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الأردني إلى نحو (767) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

عربي ودولي فرض قيود على حركة الطيران جنوب غرب روسيا

لا

أخبار محلية توقيع عقد تنفيذ مشروع نظام مساعد ذكي لصالح العقبة الاقتصادية

تعبيرية

أخبار محلية حملة وطنية للتبرع بالدم بدعم من بلدية الزرقاء وبنك الدم الإقليمي

الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل

عربي ودولي وصف سعودي غير مسبوق لرئيس وزراء الكيان

وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة

وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

عربي ودولي وزير الخارجية البريطاني يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر شمالي دارفور

ا

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" يختتم دورة تدريبية لفريق التنسيق الحكومي

ل

أخبار محلية افتتاح مرفق رياضي لتعزيز التعافي في قسم تأهيل المدمنين



 
 





الأكثر مشاهدة