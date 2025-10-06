الإثنين 2025-10-06 02:19 م
 

6 أسباب غير متوقعة للصداع رغم غياب الضغط أو التوتر

5
تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-   قد يعاني البعض من الصداع رغم أن ضغط الدم طبيعي، والنوم منتظم، ولا توجد عاصفة مغناطيسية أو توتر عصبي. وفي هذه الحالات، قد تكون الأسباب غير متوقعة، ومنها:

اضافة اعلان


جفاف الجسم:
نقص السوائل يقلل من حجم الدم ويضعف تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي لانقباض الأوعية الدموية. ينصح بشرب الماء بانتظام وتجنب القهوة والكحول.
ربطات الشعر ومشابك الرأس:
قد تعيق الدورة الدموية في فروة الرأس بفعل الضغط المستمر، مسببة صداعًا خفيفًا أو نابضًا.
الروائح القوية:
العطور ومعطرات الجو وبعض مواد التنظيف قد تهيّج العصب الثلاثي التوائم، محدثة الصداع. يُفضّل استخدام منتجات خالية من الروائح وتهوية الغرف جيدًا.
استخدام الشاشات لفترات طويلة:
الضوء الأزرق يجهد العينين. يُنصح باتباع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.
الإفراط في تناول المسكنات:
قد يؤدي الاستخدام المتكرر للمسكنات إلى "الصداع الارتدادي"، ويُستحسن مراجعة طبيب أعصاب لتعديل العلاج.
مشاكل في المفصل الصدغي الفكي:
توتر عضلات الفك أو التهاب المفصل قد يسبب صداعًا يمتد إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.

 

 لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

65

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتوحيد لون البشرة واستعادة إشراقتها

الزرقاء

أخبار محلية أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

9

المرأة والجمال أفضل نوع لأحمر الخدود حسب بشرتك: بودرة أم كريمي أم سائل؟

9+9

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الذقن الداكنة

الصليب الاحمر

فلسطين الصليب الأحمر: مستعدون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي تراجع التمويل يُفقد "مفوضية اللاجئين" نحو 5 آلاف موظف في 2025

موقع مكاور الأثري

أخبار محلية تدشين مشروع تأهيل لموقع مكاور الأثري بقيمة 5 ملايين يورو

5104

طب وصحة كتلة تحت الإبط.. هل تعني سرطان الثدي؟



 
 





الأكثر مشاهدة