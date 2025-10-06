6 أسباب غير متوقعة للصداع رغم غياب الضغط أو التوتر

الوكيل الإخباري- قد يعاني البعض من الصداع رغم أن ضغط الدم طبيعي، والنوم منتظم، ولا توجد عاصفة مغناطيسية أو توتر عصبي. وفي هذه الحالات، قد تكون الأسباب غير متوقعة، ومنها:

جفاف الجسم:

نقص السوائل يقلل من حجم الدم ويضعف تدفق الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي لانقباض الأوعية الدموية. ينصح بشرب الماء بانتظام وتجنب القهوة والكحول.

ربطات الشعر ومشابك الرأس:

قد تعيق الدورة الدموية في فروة الرأس بفعل الضغط المستمر، مسببة صداعًا خفيفًا أو نابضًا.

الروائح القوية:

العطور ومعطرات الجو وبعض مواد التنظيف قد تهيّج العصب الثلاثي التوائم، محدثة الصداع. يُفضّل استخدام منتجات خالية من الروائح وتهوية الغرف جيدًا.

استخدام الشاشات لفترات طويلة:

الضوء الأزرق يجهد العينين. يُنصح باتباع قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

الإفراط في تناول المسكنات:

قد يؤدي الاستخدام المتكرر للمسكنات إلى "الصداع الارتدادي"، ويُستحسن مراجعة طبيب أعصاب لتعديل العلاج.

مشاكل في المفصل الصدغي الفكي:

توتر عضلات الفك أو التهاب المفصل قد يسبب صداعًا يمتد إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.