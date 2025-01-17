الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية

ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية السفير أناتوليو ندونغ، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
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