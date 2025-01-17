 
الجمعة 2025-01-17 11:42 م
 

الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الجمعة، 17-01-2025 10:07 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن توقيع بيانٍ مشتركٍ لإقامةِ علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية غينيا الاستوائية، يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.اضافة اعلان


‏ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمود ضيف الله الحمود، والمندوب الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية السفير أناتوليو ندونغ، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
 
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