الأرصاد الجوية الأردنية تواصل تعزيز قدرات كوادر الرصد الجوي

وتعتبر هذه الدورة، التي تحمل الرقم 137، جزءاً من جهود المركز المستمرة في تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية منذ تأسيسه عام 1972. ويعد مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية من المراكز الرائدة إقليمياً، حيث اكتسب سمعة مرموقة بفضل تنفيذه لبرامج تدريبية عالية الجودة في مجال الأرصاد الجوية.
يعتمد المركز في برامجه التدريبية على أحدث التعليمات الصادرة عن منظمة الأرصاد الجوية العالمية، ويقدم دورات متقدمة في مجالي الرصد والتنبؤ الجوي. وقد استضاف المركز العديد من المتدربين من الدول العربية الشقيقة، مما جعله منصة إقليمية تُسهم في تعزيز القدرات المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن المركز يتميز بوجود مدربين مؤهلين وذوي خبرات واسعة، ويسعى باستمرار إلى إعداد كوادر جديدة مزودة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في مجالات الأرصاد الجوية، ليصبح بذلك وجهة تدريبية مفضلة للمتخصصين على المستوى الإقليمي والمحلي.
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