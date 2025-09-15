الإثنين 2025-09-15 12:22 م
 

الأرصاد الجوية: خدمات الطقس ركيزة لحماية الإنسان واستدامة الموارد

إدارة الأرصاد الجوية
إدارة الأرصاد الجوية
 
الإثنين، 15-09-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-    قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد ال خطاب، إن شعار اليوم العربي للأرصاد الجوية لهذا العام "الأرصاد الجوية .. لسلامة الإنسان واستدامة المكان" يعكس الدور المحوري الذي تؤديه الأرصاد في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة.

وأوضح أن مهام الأرصاد لا تقتصر على التنبؤ بالحالة الجوية والتحذير من الظواهر الخطرة، بل تمتد لتشمل متابعة التغيرات المناخية، ودعم التخطيط الزراعي والإدارة المثلى للموارد المائية والطاقة، إلى جانب تزويد صناع القرار ببيانات علمية دقيقة تسهم بصياغة السياسات البيئية والاقتصادية.


وأشار ال خطاب إلى أن إحياء هذه المناسبة يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الدور العلمي والتقني للأرصاد الجوية في الدول العربية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة متابعة النشرات الجوية في مختلف مجالات الحياة.

 
 
