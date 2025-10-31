الكرك: إشهار كتاب علم اجتماع الأحزاب للدكتور حسين المحادين

وتحدث في الحفل الدكتور مراد المواجدة من جامعة مؤتة وهو أكاديمي متخصص في علم الاجتماع ومدير إذاعة صوت الكرك، مؤكدًا في حديثه أهمية أن يكون الكتاب ضمن المساقات الجامعية؛ لتشجيع انتساب الطلبة للأحزاب السياسية، من أجل زيادة فرصة مشاركتهم في التنمية وصنع القرار.
كما تحدث الباحث والناشط السياسي حسني الصعوب عن بعض المفاهيم في الكتاب المتعلقة بالأحزاب السياسية، فيما أشار المحامي والناشط السياسي علي الذنيبات إلى أن هذا الكتاب يؤسس لعلم جديد.
وأوضح الكاتب الدكتور حسين المحادين، من جهته، عن فكرة الكتاب ومنطلقاته النظرية، مبيناً أنه جاء استجابةً لتطورات المراحل المختلفة للعولمة، وللحاجة إلى فهم التحولات التي أصابت البنية الحزبية في ظل تأثير رأس المال المادي والمعنوي على الأيديولوجيات السياسية والاجتماعية.
وأوضح أن تجربة الأحزاب في العالم العربي والأردن تحديدا، جاءت انعكاسا لمرجعياتها الفكرية والاجتماعية، مؤكداً على ضرورة التحديث السياسي والتكيف مع الذات الوطنية بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ العمل الحزبي البرامجي الحقيقي.
وأشار إلى أن الكتاب يحمل في جوهره تساؤلات فكرية مفتوحة عن هوية الأحزاب ومستقبلها في زمن العولمة، ويقدم قراءة نقدية تجمع بين النظرية والتطبيق.
وشهدت الحوارية نقاشات موسعة وتفاعلا من الحضور، تناولت مفاهيم العولمة والهوية السياسية، ومستقبل الأحزاب في الأردن، ودور الشباب والمرأة في الحياة الحزبية، إضافة إلى تساؤلات حول كيفية مواءمة الأيديولوجيات الحزبية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أول طريق مدفوع في الأردن وتكاليف عبوره
-
بلدية إربد تنذر 2032 منشأة وتخالف 390 أخرى خلال أيلول الماضي
-
العودات يطلق حواريات تعزيز مشاركة طلبة الجامعات الأردنية في الحياة السياسية
-
وفد من المؤسسة السورية للبريد يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخصين داخل بئر في إربد
-
انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل
-
افتتاح المركز المجتمعي والتعليمي وحديقة بلدية برقش
-
إنقاذ شخصين من داخل بئر في إربد والبحث عن اثنين آخرين