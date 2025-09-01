الأشغال: إعادة فتح طريق "النقب - دبة حانوت" أمام حركة السير

وجاء هذا المشروع بهدف رفع كفاءة الطريق لتحمل الحمولات المحورية وحسب المواصفات العالمية ويبلغ طول منطقة العمل 8.6 كلم، وناهزت كلفة المشروع الاجمالية 1.15 مليون دينار.
وجاء هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة بشكل عام وعلى الطريق الصحراوي بشكل خاص.
