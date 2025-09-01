الأشغال: إعادة فتح طريق "النقب - دبة حانوت" أمام حركة السير

06:37 م

الوكيل الإخباري- أعادت وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح طريق رأس النقب-دبة حانوت للاتجاه المغادر من العقبة إلى عمان بعد أن أنهت العمل بمشروع إضافة طبقة إسفلتية سطحية جديدة على الطريق وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليه.





وجاء هذا المشروع بهدف رفع كفاءة الطريق لتحمل الحمولات المحورية وحسب المواصفات العالمية ويبلغ طول منطقة العمل 8.6 كلم، وناهزت كلفة المشروع الاجمالية 1.15 مليون دينار.



وجاء هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع الصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة بشكل عام وعلى الطريق الصحراوي بشكل خاص.