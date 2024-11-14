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الأشغال: إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

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أرشيفية
الخميس، 14-11-2024 11:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على جميع مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية.

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وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن الأعمال المنفذة على هذا التقاطع تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، والتي سيكون لها أثر على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.


ويخدم التقاطع 36 حركة مرورية من وإلى العاصمة وطرق رئيسية أخرى، متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد.


وتشمل المسارات وفق البيان، خدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه طبربور وماركا، من خلال طريق الخدمة الجديد (يمين الطريق الرئيسي اتجاه الزرقاء - عمان)، والخط القادم من طبربور (شارع محمد ضياء الحق) باتجاه ماركا والزرقاء وبالعكس عبر الجسر الرئيسي الجديد، ومن ماركا باتجاه تقاطع المحطة ومن خلال تفرع اللوب للجسر الجديد، ومن ماركا باتجاه الزرقاء من خلال دوار الترمذي الجديد، ومن تقاطع المحطة باتجاه طبربور عبر دوار الترمذي ومن ثم إلى جسر المسلخ الرئيسي، بالإضافة لخدمة السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه وسط البلد والزرقاء، وماركا، وطبربور، والمسلخ، والحركات المتجهة من الزرقاء وماركا وطبربور، وشارع محمد ضياء الحق باتجاه الهاشمي.

 
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