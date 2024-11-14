الأشغال: إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ في العاصمة، وفتحه أمام حركة السير على جميع مساراته والحركات المرورية عليه والبالغة 36 حركة مرورية.

اضافة اعلان



وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن الأعمال المنفذة على هذا التقاطع تعتبر علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة، والتي سيكون لها أثر على انسياب حركة السير وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.



ويخدم التقاطع 36 حركة مرورية من وإلى العاصمة وطرق رئيسية أخرى، متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد.