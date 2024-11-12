"الأطباء" تنشر تعليمات معالجة المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة

أولاً : مرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية.
1 - يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي العيادات والمراكز الطبية.
2 - فيما يخص الكشفية فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
3 - فيما يخص الإجراءات الطبية ( التشخيصية والعلاجية) التي تجرى في العيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية فعلى الطبيب الالتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024.
4 - يستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور أية إجراءات طبية قام بها داخل عيادته من خلال الدفع المباشر وعلى الحد الأدنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين.
5 - يحتفظ الطبيب في سجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.
ثانياً:مرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية .
1 - يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية.
2 - فيما يخص الكشفية وأجور الإجراءات الطبية فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
3 - يحتفظ الطبيب بنسخ الفاتورة المحررة لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعة والاطلاع.
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