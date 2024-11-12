 
الثلاثاء 2024-11-12 03:42 م
 

"الأطباء" تنشر تعليمات معالجة المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء الأردنية
الثلاثاء، 12-11-2024 02:04 م
الوكيل الإخباري-  نشرت نقابة الأطباء الاردنية تعليمات معالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة ، حيث جاء التعليمات كما يلي: اضافة اعلان


 أولاً : مرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية.

1 - يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي العيادات والمراكز الطبية.

2 - فيما يخص الكشفية فعلى الطبيب الالتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

3 - فيما يخص الإجراءات الطبية ( التشخيصية والعلاجية) التي تجرى في العيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية فعلى الطبيب الالتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024.

4 - يستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور أية إجراءات طبية قام بها داخل عيادته من خلال الدفع المباشر وعلى الحد الأدنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين.

5 - يحتفظ الطبيب في سجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.

ثانياً:مرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية .

1 - يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية.

2 - فيما يخص الكشفية وأجور الإجراءات الطبية فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

3 - يحتفظ الطبيب بنسخ الفاتورة المحررة لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعة والاطلاع.


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