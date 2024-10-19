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الأمانة: إطلاق حملة التوعية والقبول المجتمعي للمحلات التجارية في تلاع العلي

جانب من الحملة
جانب من الحملة
السبت، 19-10-2024 03:39 م
الوكيل الإخباري-   اطلقت دائرة المشاريع البيئية ودائرة المرافق الاجتماعية و منطقة تلاع العلي في أمانة عمان بالتعاون مع "منصة نحن" احدى مبادرات ولي العهد ، حملة التوعية و القبول المجتمعي للمحلات التجارية والاحياء السكنية في منطقة تلاع العلي ( شارع الجاردنز ) .اضافة اعلان


و تهدف  الحملة  الى ترسيخ فكرة الفرز من المصدر وأهمية التدوير للحفاظ على الموارد البيئية و فتح فرص استثمارية ؛ كونه مشروع مستجد على المجتمع ، إضافة الى رفع مستوى الوعي العام والمستوى الثقافي والتركيز على اهمية قبول الأفكار والأنماط السلوكية الحديثة و التغيير في العادات والسلوك وتعزيز دور المجتمع في العملية التنموية التي تديرها مؤسسات الدولة  .

وتأتي هذه الحملات ضمن المرحلة الثانية لحملات التوعية والقبول المجتمعي لمشروع انشاء بنوك التدوير  ( في منطقتي ( وادي السير / تلاع العلي  - حي البركة )

ويعتبر المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية  أحد الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز فصل النفايات من المصدر ، وتحفيز القطاع التجاري لاعتماد ممارسات إعادة التدوير .

 ويقوم المشروع على إنشاء مراكز في مواقع خاصة ومحددة ضمن المدينة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ذات القيمة السوقية ، بدلاً من جمعها بشكل مختلط لتنتهي بطمرها في المكبات .
 
gnews

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