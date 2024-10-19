الأمانة: إطلاق حملة التوعية والقبول المجتمعي للمحلات التجارية في تلاع العلي

و تهدف الحملة الى ترسيخ فكرة الفرز من المصدر وأهمية التدوير للحفاظ على الموارد البيئية و فتح فرص استثمارية ؛ كونه مشروع مستجد على المجتمع ، إضافة الى رفع مستوى الوعي العام والمستوى الثقافي والتركيز على اهمية قبول الأفكار والأنماط السلوكية الحديثة و التغيير في العادات والسلوك وتعزيز دور المجتمع في العملية التنموية التي تديرها مؤسسات الدولة .
وتأتي هذه الحملات ضمن المرحلة الثانية لحملات التوعية والقبول المجتمعي لمشروع انشاء بنوك التدوير ( في منطقتي ( وادي السير / تلاع العلي - حي البركة )
ويعتبر المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية أحد الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز فصل النفايات من المصدر ، وتحفيز القطاع التجاري لاعتماد ممارسات إعادة التدوير .
ويقوم المشروع على إنشاء مراكز في مواقع خاصة ومحددة ضمن المدينة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير ذات القيمة السوقية ، بدلاً من جمعها بشكل مختلط لتنتهي بطمرها في المكبات .
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