الأمانة تمدد مهلة خصم الـ50% على رسوم الأبنية والتنظيم

كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بمنح خصم 20 بالمئة من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات أو من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا، لتصبح مدة العمل بالقرار لغاية نهاية شهر حزيران المقبل.
وصادق المجلس على مسودة نظام وسائط النقل المصغرة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.
إلى ذلك، أدى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، القسم القانوني كعضو في مجلس الأمانة.
وعلى صعيد آخر، أعلن الشواربة عن قائمة تقاعدات اشتملت على المستويات الوظيفية كافة لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء أقسام وموظفين.
ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي، التي أعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة إلى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري.
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