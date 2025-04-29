الأمانة تمدد مهلة خصم الـ50% على رسوم الأبنية والتنظيم

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تعديل نص الفقرة (ك) من المادة 72 من النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022 بتمدد العمل بالمهلة الممنوحة للاستفادة من الخصم على الرسوم والبالغة 50 بالمئة لنهاية العام 2025، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف.

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كما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بمنح خصم 20 بالمئة من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات أو من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا، لتصبح مدة العمل بالقرار لغاية نهاية شهر حزيران المقبل.



وصادق المجلس على مسودة نظام وسائط النقل المصغرة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقرارها.



إلى ذلك، أدى مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، القسم القانوني كعضو في مجلس الأمانة.



وعلى صعيد آخر، أعلن الشواربة عن قائمة تقاعدات اشتملت على المستويات الوظيفية كافة لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء أقسام وموظفين.