الأمانة تنظم ورشة " تدريب دليل سياحي"

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الوكيل الإخباري- نظمت وحدة التخطيط والموازنة في قطاع الأشغال العامة في أمانة عمان الكبرى ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية. اضافة اعلان





وتهدف الورشة التي عقدت في مركز الحسين الثقافي إلى تأهيل موظفي أمانة عمان وتعريفهم بالمهارات السياحية وعددها، بالإضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة في عمان.



من جهته، قال مدير المسارات السياحية المهندس محمد أبو زيتون إن هذه الورشة التدريبية تأتي ضمن استراتيجية أمانة عمان الكبرى 2026 التي تعنى بتأهيل كوادر الأمانة وتنظيمها.



وناقشت الورشة عدة محاور منها: عمان بعيون عالمية، سياحة المدينة، نظرة إلى العالم من أرض عمان المباركة، المسارات السياحية العمانية، المكونات، التفاصيل، المستقبل، وأخلاقيات مهنة الدليل والمرافق السياحي، والأماكن والمواقع التراثية والتاريخية والسياحية في قصبة المدينة، إضافة إلى أنثروبولوجيا المدينة.



كما تطرقت الورشة إلى مواضيع مسارات الأسواق القديمة ومحلات الحرف التراثية، والسياحة التراثية والثقافية والإثنوجرافية في عمان، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي في مجال سياحة المدينة، وعمان ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.



واشتملت الورشة على تدريب ميداني شمل محطات عين غزال، متحف الأردن، سبيل الحوريات، البرج العموني، ومقام عبد الرحمن بن عوف.





