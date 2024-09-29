الأمانة تنظم ورشة عمل" التنمية المستدامة والإستجابة للتغير المناخي "

وبحسب مدير وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين داود ، تهدف الورشة الى تعزيز دور الموظفين في دمج مبادئ الاستدامة في التخطيط والتنفيذ لجميع مشاريع الامانة والعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة في الأنشطة اليومية للأمانة ، وزيادة قدرة الموظفين على تطبيق مفاهيم التكيف والتخفيف والمنعة المناخية في القرارات اليومية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .
وتبحث الورشة التي يقدمها فريق التوعية والتثقيف لوحدة التنمية المستدامة محاور ، التنمية المستدامة وتغير المناخ ، ونهج إدارة الاستدامة ، وعرض لخطط منعة عمان لمواجهة التغير المناخي .
كما تستعرض مشاريع الامانة ضمن خططها الاستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي، وعرض لخطة التغير المناخي المحدثة ، اضافة لمناقشة دور مشاريع الامانة في الاستجابة للتغير المناخي .
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