الخميس 2025-11-13 11:39 م
 

وزير الشباب يلتقي شباب وشابات الأزرق في المشروع التنموي السياحي

ب
جانب من اللقاء
 
الخميس، 13-11-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري- شارك وزير الشباب الدكتور رائد العدوان اليوم الخميس، شباب وشابات قضاء الأزرق في جلسة حوارية نظمها فريق مشروع (الأزرق حي) في المشروع التنموي السياحي واحة الإبداع، بحضور مدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة، ورئيس لجنة بلدية الأزرق الدكتور خالد البلوي، ومدير شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، ومدير المشروع سلطان أبو تايه.

اضافة اعلان


وأكد العدوان خلال اللقاء، حرص الوزارة على تنفيذ برامج شبابية مستدامة داخل المراكز الشبابية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة لتطوير المراكز الشبابية ترتكز على تطوير البرامج الشبابية بما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم وتسهم في التمكين المعرفي والتقني لديهم، إلى جانب تهيئة البنية التحتية للمراكز بما يوفر مساحات آمنة وصديقة للشباب، مبينًا أن الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، ستكون نتاج مسح وطني للشباب يبين احتياجات الشباب من البرامج.


ولفت إلى أن التطوع أحد أبرز البرامج الرئيسة في خطط الوزارة، مشيرًا إلى جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية، مشيدًا بالطاقات الكبيرة التي يتميز بها شباب قضاء الأزرق.


ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الوزارة للاستماع إلى مطالب الشباب وأفكارهم ومبادراتهم بهدف الوقوف على احتياجاتهم .


وعلى هامش اللقاء، جال العدوان على مساحات العمل الجماعي والإنتاج الحرفي في المشروع، حيث قدم مدير المشروع سلطان أبو تايه شرحًا حول البرامج والخدمات التي يقدمها المشروع ودورها في توفير فرص تدريبية وفرص عمل لأبناء المنطقة.


من جانبهم، طرح الشباب والشابات مجموعة من الأفكار والمبادرات في مجالات التكنولوجيا والحرف اليدوية والفن والرياضة الرامية إلى تعزيز مشاركتهم ومنحهم فرصًا للإبداع والتطور وخدمة المجتمع المحلي.


واختتم العدوان زيارته لقضاء الأزرق، بزيارة مركز شباب وشابات الأزرق اطلع خلالها على واقع المرافق والبنية التحتية، كما جال على مرافق مدرسية محيطة والتقى وتحاور مع مجموعات من الشباب في مواقع تجمعاتهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة