مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية

الوكيل الإخباري- مع بداية موسم الشتاء في الأردن ودخول أول منخفض جوي إلى أجواء المملكة، تعود رائحة العدس الساخن لتفوح في المطابخ والشوارع، مترافقة مع أجواء البرد والدفء، لتصبح واحدة من أبرز علامات فصل الشتاء لدى الأردنيين.





ويعتبر العدس من الأكلات التقليدية الشتوية المفضلة في الأردن، لما يقدمه من دفء وطاقة وغنى غذائي، إذ يحتوي على البروتينات النباتية والألياف والمعادن المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تعزز المناعة وتساعد على مقاومة البرد.



ويحرص الأردنيون على إعداد شوربة العدس والحمص والعدس الأحمر، سواء في المنازل أو في المقاهي والمطاعم، حيث ارتبطت هذه الأطباق بموروث الطعام الشتوي التقليدي منذ عقود، لما تمنحه من شعور بالراحة والدفء في الأيام الباردة.



ويشير خبراء الطهي إلى أن العدس ليس مجرد وجبة دافئة فحسب، بل يمثل جزءاً من التراث الغذائي في منطقة بلاد الشام، ويُحضر بطرق متنوعة تتماشى مع الأذواق العائلية المختلفة، سواء بالليمون والزيت أو مع الخضروات والبهارات الشتوية التقليدية.