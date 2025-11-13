الخميس 2025-11-13 09:37 م
 

إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس

"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
 
الخميس، 13-11-2025 07:56 م
الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن مصادر أمنية، إن القوات الإسرائيلية تعرضت لعملية خداع خلال مطاردة زعيم حماس السابق يحيى السنوار في أحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن مقطع الفيديو الشهير الذي وثّق مشاهد هروب السنوار داخل النفق رفقة زوجته، قد تسبب في شعور أمني مضلل حول مكان زعيم حماس.

وأفادت بأن السنوار ترك الفيديو في سيرفرات التخزين عمدًا بقصد التضليل، مما سمح له بالانتقال إلى مكان آمن عكس الذي كان الجيش الإسرائيلي يبحث فيه.

وفي الـ16 من أكتوبر 2024، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار وعائلته داخل أحد الأنفاق، وزعم الجيش أن توقيت الفيديو يعود إلى ساعات قليلة قبل "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها عبر قناته على "تلغرام": "تكشف صور جديدة ليحيى السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر، حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلاً في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه".

وأضاف: "في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت أرضي يقع تحت منزلهم خلال ليلة السادس من أكتوبر، أي قبل المجزرة الوحشية بساعات قليلة. السنوار وأبناؤه وزوجته يهربون إلى النفق ويزودونه على مدار ساعات طويلة بغية التمكّن من المكوث بأكياس الغذاء، والماء، والمخدات، وشاشة البلازما، والمراتب وغيرها من الأشياء الضرورية للمكوث لفترة طويلة".

وقتل السنوار على يد جنود إسرائيليين جنوبي غزة في أكتوبر 2024، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها في أكتوبر 2023.

وكان السنوار أحد كبار قادة حماس وسجينًا سابقًا لدى إسرائيل، يشتبه في اختبائه منذ فترة طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شوربة العدس

أخبار محلية مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية

ل

أخبار محلية عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

طب وصحة علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

ل

اقتصاد محلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

حماس تنعى شهيدي الخليل

فلسطين حماس تنعى شهيدي الخليل

ب

مناسبات طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا

ل

مناسبات الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة

"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس

فلسطين إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة