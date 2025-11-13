عرض مشاهد لانتشال جثة أسير إسرائيلي - فيديو

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أنها وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ستسلمان جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها في منطقة موراغ جنوب خان يونس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة.
صور حصرية حصلت عليها الجزيرة لانتشال عناصر من سرايا القدس جثة أسير إسرائيلي جنوب خان يونس#الأخبار pic.twitter.com/KGwmgyYxAd— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 13, 2025
