عرض مشاهد لانتشال جثة أسير إسرائيلي - فيديو

الوكيل الإخباري- حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية لانتشال عناصر من سرايا القدس جثة أسير إسرائيلي جنوب خان يونس.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أنها وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ستسلمان جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها في منطقة موراغ جنوب خان يونس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة.