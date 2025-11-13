حماس تنعى شهيدي الخليل

08:47 م

الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفتى محمد أبو عياش والفتى بلال بعران اللذين قتلهما جنود إسرائيليون قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقالت إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة "جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب".





ونددت الحركة -في بيان- بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، وقالت إن "كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا، وتعزيزًا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار".



وتابع البيان أن "عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكًا بحقه، وتصميماً على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".

