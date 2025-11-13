حماس تنعى شهيدي الخليل

ونددت الحركة -في بيان- بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، وقالت إن "كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا، وتعزيزًا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار".
وتابع البيان أن "عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكًا بحقه، وتصميماً على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
-
عرض مشاهد لانتشال جثة أسير إسرائيلي - فيديو
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تنقل آلاف الأطنان من المساعدات لغزة عبر الأراضي المصرية
-
تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع
-
مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة
-
"الإحصاء الفلسطيني": انخفاض حاد في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة
-
قرار أممي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
-
مصابان برصاص الاحتلال في قباطية