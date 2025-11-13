الخميس 2025-11-13 09:37 م
 

حماس تنعى شهيدي الخليل

حماس تنعى شهيدي الخليل
حماس تنعى شهيدي الخليل
 
الخميس، 13-11-2025 08:47 م
الوكيل الإخباري-   نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفتى محمد أبو عياش والفتى بلال بعران اللذين قتلهما جنود إسرائيليون قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقالت إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة "جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب".اضافة اعلان


ونددت الحركة -في بيان- بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة، وقالت إن "كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا، وتعزيزًا لإرادة المقاومة في صدور الأحرار".

وتابع البيان أن "عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسكًا بحقه، وتصميماً على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

شوربة العدس

أخبار محلية مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية

ل

أخبار محلية عاجل إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

طب وصحة علماء يطورون طريقة لإبطاء شيخوخة الدماغ

ل

اقتصاد محلي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير

حماس تنعى شهيدي الخليل

فلسطين حماس تنعى شهيدي الخليل

ب

مناسبات طارق الباطية.. مبارك قدوم المولودة الجديدة ليا

ل

مناسبات الدكتور عدي الزعبي.. مبارك اجتياز امتحان الجراحة العامة

"هآرتس": يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس

فلسطين إعلام عبري: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة