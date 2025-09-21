الأحد 2025-09-21 01:21 م
 

الأمن العام: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
 
الأحد، 21-09-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الامن العام عن إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الآخر.

وأهابت المديرية بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

 
 
