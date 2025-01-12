الأمن العام : التحقيق في قيام شخص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء ومواصلة البحث عنهما

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور تحرك فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء وباشروا عمليات تمشيط المنطقة بحثاً عن الطفلين فيما أُلقي القبض على والد الطفلين وبوشرت التحقيقات معه تزامناً مع استمرار البحث عن الطفلين.
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