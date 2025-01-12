الأمن العام : التحقيق في قيام شخص بإلقاء طفليه بسيل الزرقاء ومواصلة البحث عنهما

04:38 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ لقسم حماية الأسرة بمحافظة الزرقاء اليوم بتعرض طفلين للإيذاء من قبل والدهما وأنه خرج بهما من المنزل لجهة غير معلومة وادّعى خلال اتصال هاتفي أنه قام بإلقائهما في سيل الزرقاء . اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور تحرك فرق الغطاسين في الدفاع المدني وفرق من شرطة الزرقاء وباشروا عمليات تمشيط المنطقة بحثاً عن الطفلين فيما أُلقي القبض على والد الطفلين وبوشرت التحقيقات معه تزامناً مع استمرار البحث عن الطفلين.