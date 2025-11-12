الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

الوكيل الإخباري- اطلقت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن، اليوم الأربعاء، مبادرة "شركاء في الوعي"، الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى العاملين في القطاع التجاري، وذلك بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، العميد الدكتور محمد العمري.

ويأتي إطلاق المبادرة، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام ومختلف القطاعات الوطنية، والهادفة إلى بناء وعي وطني تجاه مختلف السلوكيات السلبية والجرمية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى مختلف شرائح المجتمع.