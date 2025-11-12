الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"

ويأتي إطلاق المبادرة، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام ومختلف القطاعات الوطنية، والهادفة إلى بناء وعي وطني تجاه مختلف السلوكيات السلبية والجرمية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى مختلف شرائح المجتمع.
وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مسرح غرفة تجارة عمان، حضوراً واسعاً من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وممثلين عن القطاع التجاري، والنقابات ذات العلاقة وعدد من المستثمرين والتجار.
-
