الأربعاء 2025-11-12 06:47 م
 

الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"
 
الأربعاء، 12-11-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-   اطلقت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن، اليوم الأربعاء، مبادرة "شركاء في الوعي"، الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى العاملين في القطاع التجاري، وذلك بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، العميد الدكتور محمد العمري. 

ويأتي إطلاق المبادرة، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مديرية الأمن العام ومختلف القطاعات الوطنية، والهادفة إلى بناء وعي وطني تجاه مختلف السلوكيات السلبية والجرمية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى مختلف شرائح المجتمع. 


وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مسرح غرفة تجارة عمان، حضوراً واسعاً من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وممثلين عن القطاع التجاري، والنقابات ذات العلاقة وعدد من المستثمرين والتجار.

 
 
