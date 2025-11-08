السبت 2025-11-08 04:21 م
 

أفضل طرق حفظ الموز طازجًا ومنع تغيّر لونه إلى البني

تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري-   الموز من أكثر الفواكه المحبوبة والغنية بالعناصر الغذائية، لكنه يفسد سريعًا إن لم يُخزّن بطريقة صحيحة. وللحفاظ عليه طازجًا ولونه أصفر لأطول فترة، ينصح الخبراء بعدم وضعه في أماكن معرضة للشمس أو قريبة من الحرارة، وتجنّب تخزينه مع فواكه تُطلق غاز الإيثيلين مثل التفاح والكمثرى لأنها تسرّع نضوجه.

يفضّل حفظ الموز على سطح الطاولة في مكان بارد وجاف، مع إمكانية لفّ سيقانه بالبلاستيك أو ورق الألمنيوم لمنع انتشار الغاز المسبّب لتسريع النضج. وعند بلوغه مرحلة النضج التام، يمكن حفظه في الثلاجة أو المجمّد لإطالة عمره وجودته.

 

اليوم السابع 

 
 
