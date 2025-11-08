تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء صينيون عالقون في مركبتهم ومناشدة لماسك

الوكيل الإخباري- تقطعت السبل بثلاثة رواد فضاء صينيين على متن محطة الفضاء "تيانجونغ" بعد اكتشاف عطل في مركبة العودة الخاصة بهم، ما أدى إلى تأجيل موعد عودتهم إلى الأرض الذي كان مقررًا في 5 نوفمبر الجاري.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية أن الرواد وانغ جيه، وتشن دونغ، وتشن تشونغروي ما زالوا في أمان داخل المحطة، فيما تعمل الفرق الأرضية على تقييم الوضع وإصلاح الخلل في مركبة "شنتشو-17" المخصصة لإعادتهم.



وفي الوقت نفسه، تم وضع المركبة الاحتياطية "شنتشو-22" وصاروخ "لونغ مارش 2F" في حالة "الجاهزية الطارئة" لاستخدامهما عند الحاجة، لضمان عودة الرواد بأمان إلى الأرض.



وتُعد هذه المهمة الرحلة المأهولة الخامسة عشرة في برنامج الفضاء الصيني، فيما يُمثل طاقم "تيانجونغ" الحالي الفريق التاسع الذي يقيم على متن المحطة منذ إطلاقها عام 2021، بعد أن منعت الولايات المتحدة الصين من المشاركة في محطة الفضاء الدولية بموجب قانون صدر عام 2011.



يُذكر أن المحطة الصينية تدور حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 210 و280 ميلاً، وتستضيف عادة ثلاثة رواد، إلا أن العدد ارتفع مؤقتًا إلى ستة بعد وصول الطاقم البديل قبل اكتشاف العطل.



وقد أثارت الحادثة تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعض المستخدمين الملياردير إيلون ماسك للتدخل، رغم أن كبسولات "سبيس إكس" غير متوافقة مع الأنظمة الصينية.



وتواصل وكالة الفضاء الصينية متابعة الحالة عن كثب، مؤكدة أن الرواد في وضع صحي جيد وأن جميع الأنظمة الحيوية داخل المحطة تعمل بشكل طبيعي حتى استكمال الإصلاحات اللازمة.