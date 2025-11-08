"قلبي.. أحبك".. آمال ماهر تعلن ارتباطها رسميا

الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة المصرية آمال ماهر الجدل حول حياتها الخاصة بعد تأكيد غير مباشر لارتباطها برجل الأعمال علي محجوب. جاء ذلك عبر منشور على "إنستغرام" مساء يوم الجمعة، حين كتب محجوب تعليقًا على صور جديدة لها قائلاً: "فخور بكِ يا كل شيء بالنسبة لي"، لتردّ ماهر: "قلبي.. أحبك"، مؤكدة بذلك طبيعة العلاقة.

ويعمل محجوب في مجال التطوير العقاري والاستثمار داخل مصر، ويميل إلى الابتعاد عن الأضواء، ما جعل الخبر مفاجئًا للجمهور.



وتزامن ذلك مع تداول صور ومقاطع فيديو للثنائي في باريس حيث يقضيان شهر العسل، فيما هنّأ الإعلامي ربيع هنيدي النجمة عبر "إنستغرام"، مؤكداً خبر الزواج وتواجدهما في العاصمة الفرنسية.



وقد تصدّر اسم آمال ماهر قوائم الترند في مصر وعدة دول عربية، وسط تهانٍ واسعة من جمهورها ومتابعيها، بينما يُتوقّع أن تعود قريبًا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الفني وتحضير أعمال جديدة بعد فترة غياب.