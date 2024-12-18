 
الأربعاء 2024-12-18 10:21 م
 

الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأربعاء، 18-12-2024 09:21 م
الوكيل الإخباري-   ضمن التزامها بتقديم أفضل الخدمات الصحية والإنسانية لنزلائها، افتتحت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأربعاء، مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو، وربطها بنظام الحوسبة "حكيم" .اضافة اعلان


وأكدت مديرية الأمن العام على أنها ماضية في نهجها الإنساني وأداء واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه نزلائها، والذي يتضمن استمرار تعزيز خدمات الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتزويدها بالمرافق الطبية والعلاجية المناسبة، والتي تتوفر فيها المعدات والتقنيات الحديثة، وبما يتفق مع المعايير القانونية والأخلاقية التي تحرص مديرية الأمن العام على تحقيق أفضلها.

وحضر حفل إطلاق المشروع، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل 

وكانت مديرية الأمن العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة قد شرعت بتجهيز نظام الحوسبة في عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل، والبدء باستخدامه لتوثيق السيرة المرضية والعلاجات اللازمة للنزلاء، وتيسير استخدامها من أية منشأة طبية وبما يكفل تحسين الإجراءات العلاجية للنزلاء ورفع كفائتها.
 
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