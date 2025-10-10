السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار

10:46 م

الوكيل الإخباري- تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول آخر التطورات المتعلقة باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والجهود الدولية لتنفيذه.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي استعرض مع غوتيريش مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية- قطرية- أميركية بمراحله المختلفة، مؤكداً ضرورة التوافق على جميع التفاصيل المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، وضمان الالتزام الكامل ببنوده في مختلف مراحله.



وأشار الشناوي إلى أن سكرتير عام الأمم المتحدة، أكد، ضرورة الاتفاق على مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.



وبحسب الشناوي، فإن غوتيريش شدد على أهمية نشر قوات دولية في قطاع غزة ومنح الاتفاق شرعية دولية من خلال مجلس الأمن، إلى جانب البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، مرحباً بالمؤتمر الذي ستستضيفه مصر لهذا الغرض.



من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن شكره غوتيريش على مواقفه الإيجابية منذ بداية الأزمة في غزة، مؤكداً أن مصر بدأت بالفعل في إرسال شحنات من المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى القطاع فور التوصل إلى اتفاق وقف الحرب.



كما جدّد دعم مصر لوكالات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا، في دورها التاريخي لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية استمرار عملها في غزة والدول المستضيفة للاجئين.

