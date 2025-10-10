الجمعة 2025-10-10 11:27 م
 

أول تعليق من البيت الأبيض بعد إعلان جائزة نوبل للسلام
 
الجمعة، 10-10-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري-  انتقد البيت الأبيض، الجمعة، قرار لجنة جائزة نوبل منح جائزة السلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ في منشور على منصة "إكس": "سيواصل الرئيس ترامب إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "فهو يملك قلبا محبا للخير، ولن يكون هناك شخص مثله يستطيع تحريك الجبال بقوة إرادته المحضة".

وتابع: "لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام".

كما كشف مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب هنأ الفائزة بالجائزة، وأكد لها خلال اتصال هاتفي أنها تستحق نوبل للسلام.

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام، تقديرا لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية في دولة باتت قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية.

وفي بيانها، قالت لجنة نوبل: "عندما يستولي المستبدون على السلطة، يجب تكريم المدافعين الشجعان عن الحرية الذين ينهضون ويقاومون".

وأعلنت ماتشادو، في فيديو نشره فريقها الإعلامي، أنها "تحت وقع الصدمة" بعد تلقيها خبر فوزها بجائزة نوبل للسلام.

سكاي نيوز
 
 
