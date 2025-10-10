حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت

وقالت حماس في بيان: "نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".
لكنها أضافت أنها على استعداد "للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا، ويحفظ حقوقه في أرضه".
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول: الحكومة الأميركية بدأت بتسريح موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي
-
السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار
-
أول تعليق من البيت الأبيض بعد إعلان جائزة نوبل للسلام
-
قتلى وأضرار مادية في زلزالين قبالة سواحل الفلبين
-
غوتيريش: جائزة نوبل تحية للعاملين على حماية الحقوق في العالم
-
الكشف عن السبب الذي منع ترامب من الحصول على جائزة نوبل
-
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لشراكة حقيقة لإنهاء الصراعات والنزاعات
-
توضيح من الخارجية البريطانية حول إرسال قوات للقطاع