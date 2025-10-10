حماس: نرفض أي وصاية أجنبية وحكم غزة شأن فلسطيني بحت

10:55 م

الوكيل الإخباري- رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الجمعة، أي "وصاية أجنبية" على غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.





وقالت حماس في بيان: "نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".



لكنها أضافت أنها على استعداد "للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا، ويحفظ حقوقه في أرضه".



