الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، مبادرة وطنية بعنوان "سقيا رحمة"، بهدف تقديم العون والمساعدة للمواطنين، وتعزيز الوعي الوقائي، وتوزيع المياه والكمامات على المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تزامناً مع الموجة الحارة والأجواء المغبرة.

وتستهدف المبادرة، التي تشارك بها القيادات والمديريات والإدارات المختلفة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، فئات واسعة من المواطنين في الأماكن العامة، والعاملين على خطوط النقل العام، وأصحاب الورش والمهن الحرفية، ومن تتطلب طبيعة عملهم بذل مجهودات عالية، أو التعرض المباشر لحرارة الشمس والغبار.