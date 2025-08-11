الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

وتستهدف المبادرة، التي تشارك بها القيادات والمديريات والإدارات المختلفة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، فئات واسعة من المواطنين في الأماكن العامة، والعاملين على خطوط النقل العام، وأصحاب الورش والمهن الحرفية، ومن تتطلب طبيعة عملهم بذل مجهودات عالية، أو التعرض المباشر لحرارة الشمس والغبار.
وقامت الفرق الميدانية من الإدارات المرورية والشرطة والدرك والدفاع المدني، بتوزيع المياه والكمامات ونشر التوعية والإرشادات الوقائية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، كما رفعت الإدارات والمديريات المختصة من جاهزيتها في ظل الظروف الجوية السائدة.
