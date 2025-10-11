الجزيرة تحسم الجدل حول فيديو "الفأر والمذيعة" وتكشف ما حدث - فيديو

وأوضحت القناة، عبر حساباتها الرسمية، أن الفيديو لم يُصوَّر في أي من استوديوهاتها في لندن أو الدوحة، مشيرة إلى أن الهدف منه هو "الخداع البصري"، وليس نقل واقعة حقيقية.
وكان الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات، قد أظهر مذيعة تفاجأت بسقوط فأر على طاولتها، فقفزت من مقعدها مذعورة قبل أن تعود وتعتذر للمشاهدين، في مشهد بدا مقنعًا لعدد كبير من المتابعين.
لكن تدقيق بعض المستخدمين في المقطع كشف تلاعبًا واضحًا، مثل تحرك الكرسي تلقائيًا دون أن تلمسه المذيعة، ما أثار شكوكًا حول حقيقته. وبالفعل، تبيّن لاحقًا أن الفيديو من إنتاج حساب ساخر على "تيك توك" يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة تركيب مشاهد لمواقف خيالية داخل الاستوديوهات.
الحادثة سلطت الضوء على تصاعد خطر المحتوى المزيف، ومدى تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في خلق مشاهد واقعية، ما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الثقة في الإعلام الرقمي.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه
-
كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة
-
شاهد دب يفاجئ سيدة وينقض عليها خلال نزهتها الصباحية في اليابان
-
في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد
-
5 طرق لمعرفة الرمان الناضج من الشكل الخارجي للثمرة
-
نداءات عبر المساجد.. قرية مصرية تبحث عن صاحب "المليون جنيه"
-
حفل زفاف لن ينسى.. عروسان يذهلان الحضور برد فعلهما أثناء زلزال الفلبين - فيديو
-
الوقود أوشك على النفاد بالكامل.. هذا ما حصل على متن طائرة فوق أجواء اسكتلندا