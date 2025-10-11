ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وأجواء لطيفة في أغلب المناطق

السبت 2025-10-11 01:20 ص
 

الوكيل الإخباري-   تشير التوقعات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية لليوم السبت 10 تشرين الأول 2025 إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام.اضافة اعلان


ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يسود طقس معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما خلال ساعات الليل، فيتوقع أن يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

تحذير الأرصاد:

تنبه إدارة الأرصاد الجوية من تدنّي مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية، داعيةً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
 
 
