العدل الدولية تصدر قرار حول عرقلة إسرائيل لأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين

وفي نهاية العام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة، بتأييد 137 دولة ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت، قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
وقبل ذلك أصدرت المحكمة، وهي الجهاز القضائي بالأمم المتحدة، رأيا استشاريا قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة وطالبت بإنهاء الاحتلال خلال عام.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.. وعودة المحتجزين الاثنين
-
20 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الجمعة
-
نحو 200 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار
-
36 إصابة إثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين بنابلس
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات .. الفارس الشهم تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي في عيون الإمارات"
-
إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل
-
17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى