السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

الوقود أوشك على النفاد بالكامل.. هذا ما حصل على متن طائرة فوق أجواء اسكتلندا

5
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 08:12 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة غير متوقعة، اضطرت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" للهبوط الاضطراري في 3 تشرين الأول، بعدما أوشك وقودها على النفاد أثناء رحلتها من بيزا الإيطالية إلى غلاسكو الاسكتلندية.

اضافة اعلان


وأصدر طاقم الطائرة من طراز بوينغ 737-800 نداء استغاثة "Fuel Mayday"، بالتزامن مع اجتياح العاصفة "إيمي" لعدة مناطق في اسكتلندا، حيث بلغت سرعة الرياح 100 ميل في الساعة، ما عطل حركة النقل الجوي والبري والبحري.


ووفقًا لموقع FlightRadarX، أطلق الطاقم رمز الطوارئ 7700 للإبلاغ عن الحالة. ورغم محاولاتهم المتكررة للهبوط في مطاري بريستويك وإدنبرة، حالت الأحوال الجوية دون ذلك، لكن الحادث انتهى دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

فلسطين بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج

ااىا

منوعات لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الكشف عن الحالة الصحية لترامب بعد إجرائه فحصه الطبي

اى

منوعات كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة

رب

منوعات شاهد دب يفاجئ سيدة وينقض عليها خلال نزهتها الصباحية في اليابان

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

ر

منوعات في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد

يؤ

منوعات 5 طرق لمعرفة الرمان الناضج من الشكل الخارجي للثمرة



 
 





الأكثر مشاهدة