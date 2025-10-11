الوقود أوشك على النفاد بالكامل.. هذا ما حصل على متن طائرة فوق أجواء اسكتلندا

الوكيل الإخباري- في حادثة غير متوقعة، اضطرت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" للهبوط الاضطراري في 3 تشرين الأول، بعدما أوشك وقودها على النفاد أثناء رحلتها من بيزا الإيطالية إلى غلاسكو الاسكتلندية.

وأصدر طاقم الطائرة من طراز بوينغ 737-800 نداء استغاثة "Fuel Mayday"، بالتزامن مع اجتياح العاصفة "إيمي" لعدة مناطق في اسكتلندا، حيث بلغت سرعة الرياح 100 ميل في الساعة، ما عطل حركة النقل الجوي والبري والبحري.



ووفقًا لموقع FlightRadarX، أطلق الطاقم رمز الطوارئ 7700 للإبلاغ عن الحالة. ورغم محاولاتهم المتكررة للهبوط في مطاري بريستويك وإدنبرة، حالت الأحوال الجوية دون ذلك، لكن الحادث انتهى دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.