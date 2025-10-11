السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

مشهد عام للعاصمة عمّان
مشهد عام للعاصمة عمّان
 
السبت، 11-10-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلا السبت، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.

 

 
 
