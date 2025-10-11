تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا السبت، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

