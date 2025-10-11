إعلام أوكراني: تضرر 63 موقعا للطاقة في أوكرانيا

السبت 2025-10-11 01:20 ص
 

السبت، 11-10-2025 12:46 ص
الوكيل الإخباري-   تضرر 63 موقعا للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك عدة محطات كهرومائية وحرارية، خلال الأيام العشرة الماضية نتيجة للتفجيرات، وفقا لما نقلته الوكالة الأوكرانية "أونيان".اضافة اعلان


وكتبت "أونيان" على منصة "تلغرام": "إجمالا، خلال الأيام العشرة الماضية تم استهداف 63 موقعا للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا. وخلال هجوم اليوم تم توجيه الضربات إلى عشرة مواقع: خمس محطات كهرومائية، ومحطتين لتوليد الطاقة الحرارية، ومحطتين حراريتين، ومحطة فرعية واحدة".

ولم يتم تحديد المواقع التي تم التحدث عنها.

كما أفادت السلطات والوسائل الإعلامية الأوكرانية يوم الجمعة بانقطاعات طارئة للكهرباء في مناطق كييف وسومي وبولتافا ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء في البلاد يوليا سفيريدينكو، عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للطاقة بأوكرانيا. كما صرح أليكسي كوتشرينكو، النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة والإسكان والخدمات المجتمعية في البرلمان الأوكراني، عن وجود عجز في الطاقة في نظام الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق التوليد.

بدأت القوات المسلحة الروسية في توجيه ضربات إلى البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من التفجير الإرهابي على جسر القرم، الذي اتهمت السلطات الروسية الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالوقوف وراءه. وتستهدف الضربات أيضا منشآت الصناعة الدفاعية، والإدارة العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. 

