الأمن يعلن البرنامج الرسمي لعمل جسر الملك حسين

كما بينت الإدارة بأنها ستقوم بإبلاغ المواطنين عن أي تعديل في البرنامج .
وأشارت بأن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعه .
البرنامج الرسمي لعمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الحالي :
-
أخبار متعلقة
-
بسبب الظروف الأمنية .. قرار أردني بشأن مركبات المسافرين
-
برعاية ملكية .. انطلاق منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء
-
الضمان تعقد ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية في قطاع المستشفيات
-
الخارجية تدين قصف الاحتلال لمخيم الشاطئ وبيت لاهيا
-
1.2% نسبة الارتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين خلال شهر ايلول
-
توقيع اتفاقية لتوسعة فرع إنتاجي لشركة "حرفة الإبرة" بمنطقة مغير السرحان
-
مناشدة بالبحث عن مسن ثمانيني مفقود في عمّان
-
22 طنا من الموز الإكوادوري يرد للسوق المركزي الأحد.. وهذا سعره!