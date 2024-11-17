 
الأحد 2024-11-17 01:48 م
 

الأمن يعلن البرنامج الرسمي لعمل جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
الأحد، 17-11-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-  نشرت إدارة أمن الجسور برنامج عمل جسر الملك حسين خلال هذا الأسبوع ، حيث جاء البرنامج كما يلي في الجدول أدناه .اضافة اعلان


كما بينت الإدارة بأنها ستقوم بإبلاغ المواطنين عن أي تعديل في البرنامج .

وأشارت بأن على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعه .


البرنامج الرسمي لعمل جسر الملك حسين خلال الأسبوع الحالي :
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gnews

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