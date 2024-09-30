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الأمن يعلن عن تعديلات واسعة في عمل جسر الملك حسين

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 30-09-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في الأمن العام عن تعديلات واسعة على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ولأيام محددة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

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وذكرت أن الأيام غير المعلنة تكون حركة الجسر بها كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث يكون عمل الجسر من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة الـ5 عصرا.


وشددت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعة.

 

وتاليا جدول التعديلات:

 


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