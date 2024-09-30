الأمن يعلن عن تعديلات واسعة في عمل جسر الملك حسين

وذكرت أن الأيام غير المعلنة تكون حركة الجسر بها كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث يكون عمل الجسر من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة الـ5 عصرا.
وشددت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الاغلاق بساعة.
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