الأحد 2025-08-17 11:27 م
 

الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المتداول للشخص المقيَّد ويحول الأطراف للقضاء
الأحد، 17-08-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة حماية الأسرة استقبلت شكوى قدّمها شخص وأخته بتعرّضهما للاعتداء من قبل والدهما وإخوتهما، حيث تم التحقيق في القضية وعرض الشخصين على الطبيب الشرعي، وجرى ضبط كافة الأطراف وإحالتهم إلى القضاء.اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي أن الفيديو الذي جرى نشره من قبل المشتكي، والذي ظهر خلاله مقيداً بواسطة حبال ومتعرّضاً لاعتداء نفسي وجسدي، هو قديم ويعود لعدة أشهر، وقد تم ضبطه وإرفاقه مع ملف القضية وإرساله إلى القضاء.

كما فتحت إدارة حماية الأسرة دراسة اجتماعية لمتابعة الحالة الاجتماعية للمشتكين وتقديم الخدمات اللازمة لهما.
 
 
