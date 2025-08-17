الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المتداول للشخص المقيَّد

وأكد الناطق الإعلامي أن الفيديو الذي جرى نشره من قبل المشتكي، والذي ظهر خلاله مقيداً بواسطة حبال ومتعرّضاً لاعتداء نفسي وجسدي، هو قديم ويعود لعدة أشهر، وقد تم ضبطه وإرفاقه مع ملف القضية وإرساله إلى القضاء.
كما فتحت إدارة حماية الأسرة دراسة اجتماعية لمتابعة الحالة الاجتماعية للمشتكين وتقديم الخدمات اللازمة لهما.
