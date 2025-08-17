الأحد 2025-08-17 11:28 م
 

خريسات يؤكد التعامل الجاد مع تحديات القطاع الزراعي

جانب من اللقاء
 
الأحد، 17-08-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، حرص الوزارة على التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والعمل على معالجتها من خلال التعاون والتشاور المستمر مع الشركاء المعنيين.

وأوضح خريسات، اليوم الأحد، خلال لقائه رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، وعددا من أعضاء مجلس النقابة، أهمية تبني المقترحات العملية التي تسهم في تطوير القطاع وتعزيز استدامته، مشددا على ضرورة تحقيق توازن يضمن توفير المنتجات الزراعية بجودة عالية، وفي الوقت المناسب، وبأسعار عادلة تلبي احتياجات المستهلكين.


واستمع وزير الزراعة خلال اللقاء إلى أبرز القضايا والموضوعات التي تهم النقابة، وفي مقدمتها تنظيم الأسواق المحلية وآليات التصدير، مؤكدا حرص الوزارة على الانفتاح على جميع القطاعات الزراعية والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من المستهلك والمزارع والتاجر.


وبحث اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بآليات التسويق الزراعي، وسلاسل التوريد، وضمان جودة المنتجات المخصصة للسوق المحلي وللتصدير، حيث تم الاتفاق على دراسة هذه الملفات استنادا إلى الأرقام والدراسات والمعلومات الدقيقة، كما تناول أهمية تعزيز نظم التتبع والرقابة على المنتجات، بما يعزز ثقة المستهلك والأسواق الخارجية ويزيد من تنافسية الصادرات الأردنية.


وأكد خريسات، في ختام اللقاء أن الوزارة ماضية في فتح قنوات الحوار مع جميع الشركاء في القطاع الزراعي، والعمل على تطوير منظومة تسويقية متكاملة تدعم المنتج المحلي وتلبي احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية.

 
 
