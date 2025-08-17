جامعات تحقّق إنجازات دولية ومحلية

الوكيل الإخباري- حققت عدد من الجامعات تقدمًا ملحوظًا في مجالات الجودة الأكاديمية، والابتكار، وريادة الأعمال.

ففي البلقاء التطبيقية، تسلمت الجامعة 3 شهادات جودة دولية مرموقة لمركز العقبة للتعليم والتدريب البحري، من هيئة التصنيف العالمية الفرنسية Bureau Veritas (BV)، تقديرا لالتزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في برامجه التدريبية والأكاديمية.



وحصل المركز على شهادات ISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، و ISO 21001:2018 الخاصة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية، و ISO 24438:2023 الخاصة بخدمات التعليم والتدريب البحري، والتي يعد مركز العقبة أول مؤسسة في العالم تنالها.



وتحظى هذه الشهادات باعتماد عدد من الهيئات الدولية المرموقة، منها: المنتدى الدولي للاعتماد، وهيئة الاعتماد البريطانية، واللجنة الفرنسية للاعتماد، والمعهد الوطني الأميركي للمعايير.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد العجلوني، أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد الجامعة الحافل بالنجاحات، ويعكس الثقة الدولية بجودة البرامج التي يقدمها مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري، وقدرته على رفد القطاع البحري بكفاءات عالية المستوى.



وحقق طلبة كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية إنجازًا بفوز الطالبتين سندس العتيبي ورؤى القضاة بالمركز الأول في مسابقة "هاكاثون التراث 2025"، التي أقيمت في جامعة الحسين التقنية، بمشاركة أكثر من 71 فريقًا من مختلف الجامعات الأردنية.



وقدم الفريق الفائز مشروعًا مبتكرًا لتطوير برنامج إلكتروني لإدارة التفويج السياحي في المواقع الأثرية، يسهم في حماية المواقع وضمان سلامة الزوار وتحسين تجربة السياحة التراثية.



وقال عميد الكلية، الدكتور نايف حداد، إن هذا الإنجاز يعكس التميز الأكاديمي والابتكار لدى الطلبة، مؤكدًا حرص الكلية على تشجيع المشاريع التي تدمج المعرفة بالتكنولوجيا لخدمة التراث وتعزيز الهوية الوطنية.



من جهته، أكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أن الجامعة تسير وفق منهجية علمية وإدارية تهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تنمية شخصية الطالب أكاديميا وثقافيا واجتماعيا، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تواكب متطلبات العصر.



وأوضح النعيمات، في بيان للجامعة، أهمية التواصل المباشر مع الطلبة والإجابة عن استفساراتهم، مشيرا إلى دور عمادة شؤون الطلبة في الإشراف الكامل على جميع الجوانب المتعلقة بالحياة الجامعية للطلبة، من خلال كوادرها المؤهلة ودعمها بالبرامج والخدمات التي تضمن توفير بيئة أكاديمية إيجابية ومتكاملة.



من جهته، قال عميد شؤون الطلبة، الدكتور ماهر المبيضين، إن العمادة طرحت حزمة من البرامج الفصلية والأنشطة اللامنهجية المتنوعة، الهادفة إلى تعزيز الثقافة العامة لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تسهم في تنمية شخصياتهم، وتعزز مشاركتهم المجتمعية، وترسخ لديهم روح الانتماء للوطن والجامعة.



ونظّمت كلية الأعمال في جامعة آل البيت بالتعاون مع مركز التميز والابتكار لريادة الأعمال وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمِهَن ورشة عمل تعريفية حول "ريادة الأعمال ومفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".



وأكد عميد الكلية، الدكتور مرعي بني خالد، أن الكلية تواكب مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل، موضحا أهمية الأنشطة اللامنهجية كوسيلة عملية لتطبيق مفاهيم العلوم الإدارية.



وأشار مدير مركز التنمية المستدامة وتمكين المرأة الدكتور حاتم المساعيد إلى أهمية مثل هذه الورش في تمكين الطلبة من الوصول إلى فرص التمويل والدعم بما يعزز من قدراتهم الاقتصادية.