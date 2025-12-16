بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا

وأكد رئيس البلدية، محمد القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البلدية لن تستقبل أي معاملات ورقية ابتداء من يوم الأحد المقبل، وأن المنصة الإلكترونية ستسهم في تقليل الأخطاء وتسريع إنجاز الطلبات.
وقال، إن الخدمة تعتمد على الربط الإلكتروني مع دائرتي الأراضي والمساحة، والأحوال المدنية والجوازات، وتتيح للمواطنين تقديم الطلبات دون الحاجة لمراجعة مكاتب البلدية.
ودعا الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى تفعيل حسابهم على تطبيق سند، وتقديم الطلب عبر منصة وزارة الإدارة المحلية: (https://eservices.mola.gov.jo).
