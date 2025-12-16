البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونغرس للتحرك على البر الفنزويلي

وقالت وايلز في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير": "إذا كان (ترامب) سيخوض عمليات على البر، فستكون حربًا، وعندها لا بد من موافقة الكونغرس. علمًا أن (وزير الخارجية ماركو) روبيو ونائب الرئيس، جي دي فانس، يزوران الكابيتول كل يوم تقريبًا ويقدمان إحاطات."
يشار إلى أن ترامب كان قد وعد سابقًا ببدء مكافحة كارتلات المخدرات على البر بالطريقة نفسها التي تتم في البحر، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات على قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية.
كما أعلن ترامب مرارًا أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا جدًا بضرب تجار المخدرات على البر أيضًا.
