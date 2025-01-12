الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب

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الوكيل الإخباري- كشفت غرفة عمليات الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام الطرق التي يتشكل عليها الضباب في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وقالت في التقرير المروري، اليوم الأحد، إن الضباب كان يلف منطقة ثغرة عصفور بالإضافة إلى طريق إربد عمان وكذلك منطقة رحاب في الزرقاء، ومحافظة المفرق باتجاه الزرقاء، وكذلك المنطقة الحرة والهاشمية وطريق الـ100 حيث يتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 50 و100 متر، وكذلك مناطق متفرقة في العاصمة عمّان وعلى طريق المطار.



وأضافت أن كوادر إدارة السير والدوريات الخارجية يتواجدون في كافة المناطق للدلالة والإرشاد وتقديم أي مساعدة للسائقين ومرتادي الطريق.



ودعت السائقين إلى التقيد بقانون السير وعدم الانشغال بالهاتف أو مشتتات الانتباه أثناء القيادة وكذلك إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وعدم تجاوزها لضمان وصول آمن وعدم تعريض حياة أي أحد للخطر.



وأشارت إلى وجود حركة نشطة من محافظات الشمال إلى العاصمة عمان، وكذلك من مناطق الأغوار الشمالية باتجاه محافظة إربد، بالإضافة إلى وجود حركة مرور قوية من المحافظات الجنوبية باتجاه العاصمة مع بداية اليوم الأحد وهو يوم دوام رسمي.



وذكرت أنه لم يرد أي ملاحظات عن وجود حوادث مرورية أو عوائق على الطرق وأن حركة السير تسير بانسيابية بفضل التزام السائقين بالإرشادات المرورية.