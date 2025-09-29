الأمن ينعى أحمد البيايضة

ونقل العميد الرعود أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع جثمان الفقيد مدير شرطة البادية الجنوبية، العميد طارق الجوارنة، وقائد قوات درك مؤاب، العقيد محمد المشاقبة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
