الأمن ينعى أحمد البيايضة

06:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747822 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الكرك، العميد غازي الرعود، في تشييع جثمان العريف أحمد عبدالرؤوف عبدالقادر البيايضة، من مرتبات مديرية شرطة البادية الجنوبية، من المسجد الغربي في بلدة مدين بمحافظة الكرك إلى مقبرة البلدة. اضافة اعلان





ونقل العميد الرعود أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.



وشارك في تشييع جثمان الفقيد مدير شرطة البادية الجنوبية، العميد طارق الجوارنة، وقائد قوات درك مؤاب، العقيد محمد المشاقبة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.



إنا لله وإنا إليه راجعون.