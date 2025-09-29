الإثنين 2025-09-29 08:15 ص
 

الأمن ينعى أحمد البيايضة

تشييع جثمان العريف أحمد عبدالرؤوف عبدالقادر البيايضة
تشييع جثمان العريف أحمد عبدالرؤوف عبدالقادر البيايضة
 
الإثنين، 29-09-2025 06:14 ص
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة الكرك، العميد غازي الرعود، في تشييع جثمان العريف أحمد عبدالرؤوف عبدالقادر البيايضة، من مرتبات مديرية شرطة البادية الجنوبية، من المسجد الغربي في بلدة مدين بمحافظة الكرك إلى مقبرة البلدة.اضافة اعلان


ونقل العميد الرعود أحرّ مشاعر العزاء والمواساة، باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية، لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع جثمان الفقيد مدير شرطة البادية الجنوبية، العميد طارق الجوارنة، وقائد قوات درك مؤاب، العقيد محمد المشاقبة، وعدد من مرتبات الأمن العام من مختلف التشكيلات.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مزاد علني وجاهي اليوم لأرقام المركبات الأكثر تميزا

تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

فلسطين تايمز أوف إسرائيل: شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح حماس ودور السلطة الفلسطينية

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلًا، اليوم الاثنين، لتسجّل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر ا

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

غزة

فلسطين مسؤول إسرائيلي: هناك أجواء جيدة نحو إتمام صفقة غزة

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب

فلسطين أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب



 
 





الأكثر مشاهدة