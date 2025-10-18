طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال

الوكيل الإخباري- كرم المجلس العربي للاختصاصات الصحية الطبيب الأردني الدكتور براء الفلاحات، اختصاصي طب الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال في الخدمات الطبية الملكية – مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.

جاء ذلك بعد حصوله على المركز الأول في البورد العربي في اختصاصه، خلال حفل تكريم أوائل الخريجين والباحثين المتميزين من دفعة عام 2024، الذي أقيم في عمان على هامش الملتقى الثالث للمجلس.

وقال الفلاحات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجاز يمثل وسام شرف ومسؤولية كبيرة، جاء ثمرة سنوات من التدريب والعمل السريري المتواصل، مؤكدا أن تفوقه يعكس كفاءة الأطباء الأردنيين ومستوى تدريبهم العلمي المتقدم.



وأضاف أن البورد العربي يعد حجر الأساس في تطوير الطب العربي، كونه يوحد المعايير العلمية ويعزز ثقة المجتمع بالطبيب العربي، موضحا أن قوته تكمن في صرامة تدريبه واعتماده على التقييم السريري الواقعي لا النظري، ما يهيئ أطباء قادرين على التعامل مع الحالات المعقدة وفق المعايير العالمية.



وأشاد بدعم الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، مثمنا دعمهما المستمر لتأهيل الكوادر الطبية وتوفير بيئة تدريبية متقدمة، مؤكدا أن برامج التدريب والإشراف الأكاديمي الرفيع فيهما تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتجسيد ريادة الأردن الطبية في المنطقة.



وثمن دعم الأردن الدائم للمجلس العربي للاختصاصات الصحية من خلال لجانه العلمية ومراكزه التدريبية المعتمدة، ما جعل من المملكة مظلة عربية موثوقة لتخريج الكفاءات الطبية.