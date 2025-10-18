الأمن يضبط 4 مركبات أغلقت الطريق العام خلال موكب زفاف

وأكّد الناطق الإعلامي انه تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد اربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية
-
الداخلية تستفتي الأردنيين عن تنظيم الظواهر الاجتماعية
-
إصابة بحادث سير أعلى جسر المخابرات في عمان
-
تربية معان تناقش خطة تطوير منظومة التعليم المهني والتقني (BTEC)
-
طبيب أردني يتصدر البورد العربي باختصاص الجهاز الهضمي للأطفال
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
وزارة النقل: ارتفاع حركة المناولة برا بنسبة 37.7% خلال الربع الثاني
-
مهرجان المثلث الذهبي الثقافي ينطلق هذا الشهر من عمّان ويُختتم في العقبة