السبت 2025-10-18 05:05 م
 

الأمن يضبط 4 مركبات أغلقت الطريق العام خلال موكب زفاف

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
 
السبت، 18-10-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه على إثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مجموعة من المركبات تغلق أحد الانفاق على اتوستراد عمان الزرقاء والنزول من المركبات خلال موكب زفاف مما أدى إلى تعطيل حركة السير امام باقي المركبات وتعريض مستخدمي الطريق للخطر. 

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي انه تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد اربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة لذلك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية

خليج عدن في اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

5

تكنولوجيا خطوة جديدة من X لمحاربة التضليل

الضريبة توضح حول صرف الرديات لعام 2024

خاص بالوكيل الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات

888

المرأة والجمال ضار للبشرة.. أطباء الجلد يحذرون من خلط هذين المكونين

الأردنية للطيران

أخبار الشركات الأردنية للطيران تطلق رحلات من عمان إلى القاهرة بأسعار مخفضة

توتو

المرأة والجمال 3 أشياء مهمّة جداً تقوم بها البشرة ليلاً.. هل تعرفونها؟

الدكتور منذر الحوارات

نعـي فـاضل والدة الدكتور منذر الحوارات في ذمة الله



 
 





الأكثر مشاهدة