الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركات في برنامج زمالة

وهدف البرنامج إلى تزويد 24 باحثة مبتدئة من مختلف المحافظات بالمعرفة النظرية والمهارات والأدوات لإعداد البحوث من منظور نسوي، وبما يعزز دور المرأة في المجتمع، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات من خلال إعداد أوراق سياسات تقدم حلولا عملية تدعم حقوق وقضايا النساء.
وهنأت سموها الخريجات في هذا المشروع المبتكر والمهم، على ما حققنه من نجاح واكتساب للخبرات والمهارات التي تؤهلهن للعب دور فاعل في المجتمع والتأثير الإيجابي في محيطهن.
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