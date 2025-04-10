الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركات في برنامج زمالة

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم الخميس، حفل تخريج المشاركات في برنامج زمالة "البحث النسوي للتأثير على السياسات"، الذي نفذه تجمع لجان المرأة الوطني الأردني بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد النسوي وبدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ).

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وهدف البرنامج إلى تزويد 24 باحثة مبتدئة من مختلف المحافظات بالمعرفة النظرية والمهارات والأدوات لإعداد البحوث من منظور نسوي، وبما يعزز دور المرأة في المجتمع، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات من خلال إعداد أوراق سياسات تقدم حلولا عملية تدعم حقوق وقضايا النساء.