الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا

الخميس، 18-09-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، افتتح امس أعمال المؤتمر الدولي "هامبولت-كولّوك" الذي جاء بعنوان "تنمية العلوم المستدامة: تحويل الصناعات والمجتمع".

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه جامعة جدارا بالتعاون مع نادي زملاء هامبولت الأردني ثلاثة أيام بمشاركة واسعة لممثلين من 24 دولة من علماء وباحثين وصناع قرار وطلبة من الأردن وألمانيا بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات العابرة للتخصصات.

 
 
