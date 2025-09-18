الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي تستضيفه جامعة جدارا بالتعاون مع نادي زملاء هامبولت الأردني ثلاثة أيام بمشاركة واسعة لممثلين من 24 دولة من علماء وباحثين وصناع قرار وطلبة من الأردن وألمانيا بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات العابرة للتخصصات.
