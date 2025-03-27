الأمير الحسن يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "آثار الأردن" في أثينا

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات لمؤتمر "آثار الأردن" السادس عشر، المقرر عقده في العاصمة اليونانية أثينا في أيلول المقبل.

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وأكد سموه خلال الاجتماع، أهمية ترسيخ مفاهيم التراث وتعزيز قيمته لدى الأجيال الشابة، والعمل على مأسسة التراث وتوحيد المصطلحات العلمية في العمل التراثي وتطوير منظومة العمل في هذا المجال، مع طرح فكرة إنشاء منصة التراث الثقافي الأردني لتكون حلقة وصل بين ذوي الخبرات والعاملين في مجال التراث الثقافي وربط أعمالهم بشكل يحقق الحماية والاستدامة.