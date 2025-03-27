الخميس 2025-03-27 05:53 م
 

الأمير الحسن يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "آثار الأردن" في أثينا

الأمير الحسن يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "آثار الأردن" في أثينا
الأمير الحسن يترأس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر "آثار الأردن" في أثينا
 
الخميس، 27-03-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   ترأس سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات لمؤتمر "آثار الأردن" السادس عشر، المقرر عقده في العاصمة اليونانية أثينا في أيلول المقبل.

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وأكد سموه خلال الاجتماع، أهمية ترسيخ مفاهيم التراث وتعزيز قيمته لدى الأجيال الشابة، والعمل على مأسسة التراث وتوحيد المصطلحات العلمية في العمل التراثي وتطوير منظومة العمل في هذا المجال، مع طرح فكرة إنشاء منصة التراث الثقافي الأردني لتكون حلقة وصل بين ذوي الخبرات والعاملين في مجال التراث الثقافي وربط أعمالهم بشكل يحقق الحماية والاستدامة.


وشارك في الاجتماع وزيرة السياحة والآثار، لينا عنّاب، ووزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، وأمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، أكثم عويدي، إضافة إلى ممثلين عن المراكز والوكالات الدولية والجهات المعنية بقطاع التراث والآثار في المملكة.

 
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